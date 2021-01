CONTE, UN'ORA DI ARIA FRITTA

lunedì 18 gennaio 2021''Ci sono voluti 56 minuti al presidente del Consiglio per comunicare l'unica notizia: il governo e' impegnato in una riforma della legge elettorale chiaramente proporzionale, non chiaro peraltro se il proporzionale tradizionale o di impronta spagnola, che farebbe strame delle forze minori. Il resto del discorso e' stato dedicato in buona misura ad attaccare Matteo Renzi, un attacco frontale per sancire l'impossibilita' di ricucire un'alleanza. Conte non ha un progetto politico, si tiene stretta la maggioranza parlamentare residua tenuta insieme da vaghi e retorici richiami all'europeismo e al liberalismo, richiami negati dalle azioni concrete del suo governo. Nessuna novita' sul Recovery Plan, che si conferma cosi' un progetto quanto mai vago sull'impiego di risorse ingenti. E' stato un discorso deludente sotto il profilo politico, privo di respiro e di ambizione. Appellarsi ai responsabili e ai costruttori, senza offrire una visione politica concreta del Paese, e' davvero un atto frammisto di ingenuita' e velleitarismo. Conte si prepara, consapevolmente, a guidare un governo destinato a una vita stentata e senza orizzonte. E il quadro politico sara' destinato a nuovi rivolgimenti prima dell'inizio del semestre bianco''. Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.