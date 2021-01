RACCOGLITICCIO SENZA FUTURO

lunedì 18 gennaio 2021Cresce la preoccupazione per una maggioranza ''raccogliticcia e senza respiro''. Lo ha scritto il leader di Italia viva Matteo Renzi nella sua Enews. ''Nelle prime ore dopo le dimissioni di Teresa, Elena e Ivan ci hanno insultato, offeso, minacciato - ha affermato -. Chi si ferma ai titoli e non legge i documenti ci ha accusato di essere irresponsabili. Di mettere a rischio la stabilita' del Paese. Piano piano, trasmissione dopo trasmissione, giorno dopo giorno, la verita' inizia a venire fuori. Si capisce che il Recovery Plan ancora non va. Cresce la preoccupazione per una maggioranza raccogliticcia e senza respiro. Si avverte come chiediamo da mesi l'esigenza di un progetto Paese. Tutti concordano sulla necessita' di un sogno unificante per il Paese e non di una caccia al singolo voto in Parlamento. Abbiamo chiesto alle forze di maggioranza di cambiare passo, di fare un salto di qualita', di non rinviare la soluzione dei problemi, di fare un patto di legislatura. Lo abbiamo fatto per mesi, accettando nel frattempo di votare di tutto, persino la fiducia a Bonafede, pur di dare un segnale di collaborazione. Ci hanno dipinto come cacciatori di poltrone. Quando Bellanova, Bonetti e Scalfarotto hanno lasciato le loro poltrone ci hanno dipinto come irresponsabili - ha precisato -. E il linciaggio mediatico studiato a tavolino non ha risparmiato nessuno di noi e dei nostri cari. Nessuno''.