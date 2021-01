ZONA ROSSA E SCUOLE APERTE?

lunedì 18 gennaio 2021MILANO - ''Sulla riapertura della scuola io la vedo da genitore, non da senatore, la vedo come una follia perche' non si puo'. Nello stesso giorno il Ministro della Salute Speranza che con la zona rossa ti chiude in casa e il ministro dell'Istruzione ti manda a scuola''. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini su RTL 102.5 in Non Stop News. ''O le scuole sono sicure o non lo sono- continua- e in questo momento per motivi politici, perche' e' una scelta politica quella di riaprire anche le scuole superiori per dare un contentino alla Azzolina, e ai 5 Stelle altrimenti si innervosiscono e per questo motivo si mette a rischio la salute degli studenti e degli insegnanti. Io sono vicino a tutti gli imprenditori e commercianti che nel rispetto delle norme sanitarie, stanno riaprendo per sopravvivere, perche' in Italia ti chiudono e arrivederci e buonasera. Il diritto alla salute e il diritto al lavoro devono coesistere altrimenti si rischia lo scontro sociale, a meno che qualcuno non lo stia cercando''.