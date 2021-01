GOVERNO INCARTATO DA MESI

giovedì 14 gennaio 2021“Da mesi purtroppo l’attività del governo Conte si è incartata. A novembre abbiamo chiesto con le altre forze di maggioranza un vertice a Palazzo Chigi per un nuovo programma di lavoro, per fare le cose che servono al Paese non più rinviabili, come le risorse del Recovery, il Mes e lo sblocco dei cantieri per le opere infrastrutturali sul ‘Modello Genova’ per le quali, incredibile ma vero, ad oggi ancora manca la lista dei commissari che dovranno eseguirle''. Lo ha dichiarato Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, ai microfoni del Tg2. “Abbiamo scritto nero su bianco tre documenti a Conte: una lettera di Matteo Renzi, 62 punti con le nostre idee e critiche, e infine la lettera di ieri di Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Ivan Scalfarotto. Non abbiamo ricevuto una riga di risposta. Se a Palazzo Chigi invece di rispondere alle nostre obiezioni di merito sul Recovery Fund, sul Mes, sulla sanità, sui cantieri da sbloccare, su una scuola riempita di banchi a rotelle e svuotata di studenti e insegnanti. Se non riceviamo risposte non siamo intenzionati a mettere più la faccia su scelte sbagliate”,