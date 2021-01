8 NAZIONI EUROPEE VOTERANNO!

giovedì 14 gennaio 2021Si comincia il 24 gennaio, con le elezioni del presidente della Repubblica del Portogallo. In Kosovo si va verso elezioni politiche anticipate dopo la sentenza della Corte costituzionale sull'illegittimita' del governo Hoti. E' possibile il ricorso ai seggi tra la fine di gennaio e febbraio. Il 12 febbraio si votera' per il rinnovo del Parlamento in Catalogna, per il quale si sta gia' votando per corrispondenza fino al 4 febbraio. In primavera ci sara' inoltre l'elezione presidenziale in Kosovo. Anche in Bulgaria doppie elezioni: il 28 marzo le parlamentari mentre in autunno le presidenziali. In Olanda invece si terranno le elezioni legislative il 17 marzo. Fissata anche la data delle parlamentari in Albania (25 aprile) e delle elezioni nel Regno Unito, quando Scozia, Galles e la citta' di Londra voteranno (6 maggio). Il 23 maggio, sono previste le elezioni parlamentari a Cipro, cosi' come nel mese di settembre sia in Norvegia (13) che in Islanda (25). In Russia invece, il 19 settembre, avranno luogo le elezioni legislative. Per importanza forse la tornata elettorale in Europa piu' rilevante nel 2021 sara' quella in Germania. I tedeschi andranno alle urne il 26 settembre per decidere il successore di Angela Merkel e la composizione del nuovo Parlamento federale, ma prima sono previste sei elezioni regionali nei laender (14 marzo nel Baden-Wuerttemberg e nella Renania-Palatinato, il 25 aprile nella Turingia, il 6 giugno in Bassa Sassonia, il 20 giugno quelle per il rinnovo del Bundestag e nel Meclemburgo-Pomerania anteriore). Anche la Repubblica Ceca andrà a elezioni politiche nazionali il 15 e 16 ottobre 2021. Quindi, in Italia si può tranquillamente andare a elezioni.