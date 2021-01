CDX: STOP AI LAVORI SENATO

giovedì 14 gennaio 2021Dopo le dimissioni delle ministre di Italia viva e dell'apertura della crisi di governo, il centrodestra durante le interrogazioni di questa mattina ha chiesto la sospensione dei lavori dell'Aula del Senato. ''E' assurdo e paradossale che si debba continuare in questa fase delle interrogazioni quando il governo vacilla e quando il ministro dell'Agricoltura, che avrebbe dovuto essere presente oggi, ha dato le dimissioni'', ha detto il senatore della Lega Paolo Arrigoni. Dello stesso parere il senatore di Forza Italia Lucio Malan. ''Il presidente del Consiglio aveva detto che avrebbe portato in Parlamento una eventuale situazione di crisi - ha ricordato -. Ci attendiamo che presto venga Conte per formalizzare quanto e' nelle cose e che poi si rechi al Quirinale per trarre le conseguenze di quanto avvenuto''. Il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni infine ha chiesto che la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si pronunci sulla richiesta ''entro il pomeriggio''.