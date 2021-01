LA RESA DEI CONTI ALLE 17.30

mercoledì 13 gennaio 2021Il Recovery plan passa nella notte in Consiglio dei ministri con l'astensione di Italia viva, ma i venti di crisi soffiano forte sul governo Conte. L'ora della verita' e' stata fissata da Matteo Renzi per le 17,30: l'ex premier ha convocato una conferenza stampa alla Camera assieme alle ministre di Iv, Teresa Bellanova e Elena Bonetti e ci si aspetta, salvo clamorose sorprese, il ritiro della delegazione di Iv dall'esecutivo. ''La crisi si e' aperta quando con un colpo di mano si e' tentato di inserire una norma sulla governance del Recovery mai condivisa'', dice Bellanova, ribadendo che l'impianto del Recovery plan resta per Iv ''totalmente insufficiente'' cosi' come resta irrisolto il tema del Mes. ''Le nostre decisioni saranno conseguenti e le preciseremo nella conferenza stampa'', aggiunge la ministra dell'Agricoltura. La rottura dunque non e' stata ancora formalizzata, ma il conto alla rovescia e' iniziato e la crisi e' a un passo. La linea di Conte, che convoca due Consigli dei ministri a strettissimo giro, uno in serata sulle misure per fronteggiare la pandemia (con la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile) e l'altro domani che dovra' decidere dello scostamento di bilancio per i ristori, resta quella fatta trapelare ieri mattina da palazzo Chigi: in caso di crisi 'sara' impossibile rifare un nuovo esecutivo con Iv'. L'attesa dunque e' per questo pomeriggio: se le ministre renziane si dimetteranno, per il premier si potrebbe aprire la strada della conta in Parlamento alla ricerca di voti che sostengano l'esecutivo.