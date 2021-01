TOTI: CONTE SI DIMETTA

mercoledì 13 gennaio 2021''Se questa è la situazione, si prenda atto della gravità della crisi del Paese, CONTE si dimetta e si trovi la soluzione per un governo di unità nazionale, salvezza pubblica, di transizione''. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti, in collegamento con 'Coffee Break', in onda su La7. Toti aveva premesso, rispondendo alla domanda se Cambiamo! è stata contattata: ''In questo momento chi pensa di risolvere la crisi con qualche voto rubato qua e là in Parlamento lo ritengo irresponsabile, con buona pace dell'autonomia di ciascun parlamentare che agirà secondo scienza e coscienza e mandato che ritiene di aver avuto dai suoi elettori. Ma un governo già scassato, che non va avanti con una maggioranza che tiene dentro alcune decine di parlamentari di Italia Viva, pensare che vada con una maggioranza raccogliticcia di persone che se ne sono andate da quel governo e ora tornerebbero al solo scopo in qualche modo di garantire un po' di futuro ad essi stessi mi sembra un'operazione assai irresponsabile dopodiché io credo che responsabili debbano essere tutte le forze politiche dell'arco parlamentare''.