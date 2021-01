CONTE VUOLE LA CONTA? BENE.

lunedì 11 gennaio 2021''Se adesso Casalino e Conte hanno deciso di fare la conta in Aula, io spero soltanto che abbiano fatto bene il conto dei numeri, lo dico per loro''. Il leader Iv, Matteo Renzi, torna cosi', su 'Rtl 102,5', sull'ipotesi di passaggio parlamentare per confermare la fiducia all'attuale Esecutivo. ''Noi abbiamo accettato di votare anche cose con che non condividevamo pur di rimandare avanti il Paese, ma se loro continuano a pensare che la politica sai come il 'Grande fratello' - aggiunge - e danno ai giornali le veline per cui ci asfaltano, sapete che c'e', ci vediamo in Senato dove noi porteremo gli interessi degli italiani, loro soltanto l'interesse di chi vuole mantenersi a una poltrona anche cambiando tutte le volte la maggioranza'. L'ex Presidente del Consiglio polemizza poi con il portavoce di Palazzo Chigi che, secondo indiscrezioni citate dall'emittente radiofonica, avrebbe detto: ''Se va come con Salvini, lo asfaltiamo''. Renzi ha commentato, in particolare: 'L'idea di essere asfaltato da Rocco Casalino era una cosa che non avevo considerato quando ho cominciato a fare politica, non mi preoccupa ne' mi esalta come prospettiva. Noi abbiamo posto una serie di argomenti veri, che riguardano la vita delle persone nel paese che qualcuno ha definito modello, ma che ha piu' morti di tutti, piu' disoccupati di tutti meno giorni di scuola di tutti. Se di fronte a questo la reazione del Premier o dei suoi collaboratori e' dire 'andiamo in Parlamento e asfaltiamolo' io dico 'prego accomodatevi'''.