RENZI TIRA SCHIAFFI A CONTE

lunedì 11 gennaio 2021''Non mi interessa il cambio di Governo, ma come viene gestita la pandemia: noi abbiamo il piu' alto numero di morti, il peggior livello di Pil, e siamo il Paese che ha fatto le chiusure piu' toste a cominciare dalla scuola, sono solo tre le Regioni che hanno ricominciato con la scuola oggi. In questo scenario non me ne frega niente delle poltrone, io dico solo non buttiamo via i soldi che non torneranno mai piu'''. Cosi' il leader Iv, Matteo Renzi, a 'Rtl 102,5', dove ha tra l'altro puntualizzato: 'Non siamo noi di Italia Viva a chiedere la conta, ma e' il Presidente del Consiglio. Noi diciamo che servono piu' vaccini, chiediamo piu' soldi sulla musica, sulla spettacolo, e' un pezzo di mondo che sta morendo, piu' soldi ai giovani, ma su questi temi e' possibile essere accusati di essere irresponsabili?'' Quanto alle risorse disponibili Renzi torna a considerare anche quelle derivanti dal Mes-sanitario. ''209 miliardi del Recovery Fund, 36 del Mes, 20 miliardi di Sure e i soldi della programmazione europea, se li butti via - ribadisce -distruggi il Paese, quindi noi diciamo 'o li spendiamo bene oppure spendeteli senza di noi', non vogliamo mezza poltrona, non facciamo mezza polemica, ma se devo spendere i soldi dei miei figli e dei miei nipoti, voglio avere la coscienza pulita'.