TRA PD E IV VOLANO STRACCI

lunedì 11 gennaio 2021''Strana idea quella del vicesegretario Pd su chi è responsabile di indebolire l'Italia di fronte all'Europa. Lo è chi cerca di dare un'opportunità al Paese? Chi chiede di correre per approvare un Recovery Plan di crescita? Chi chiede da luglio di coinvolgere il Parlamento e fare in fretta? Chi guarda a Paesi come la Francia, la Germania o la Spagna che hanno già fatto i compiti a casa?''. Lo domanda la deputata di Italia Viva, Silvia Fregolent, replicando al vice segretario Pd, Andrea Orlando, che ha accusato Iv di avere una posizione che rischia di indebolirci in Europa. ''Noi di Italia Viva ci siamo trovati di fronte a mesi di silenzi e di mancate risposte. Ora - spiega - chiediamo di andare avanti in modo trasparente e di non buttare via soldi che non ritorneranno più. Gli unici responsabili di indebolire l'Italia sono quelli che, di fronte a una crisi sanitaria senza precedenti, volevano destinare alla sanità solo 9 miliardi, e davanti a una crisi economica che ha fatto crollare il nostro Pil e gettato nella disperazione gli italiani, volevano derogare agli investimenti in favore dei bonus''