FONTANA: SCUOLA CRUCIALE

lunedì 11 gennaio 2021La questione delle scuole chiuse rimane ''sicuramente la questione piu' grave dal punto di vista sociale. Sicuramente dovremo concentrarci di piu'''. Lo ha dichiarato il presidente della Lombardia Attilio Fontana nel suo intervento a Skytg24. ''Noi abbiamo fatto tutto quanto era stato richiesto dal governo anche in merito al trasporto pubblico locale e noi saremmo pronti, con corse aggiuntive, alternanza dad e dilazione dell'inizio delle attivita' scolastiche, avevamo fatto un progetto assolutamente preciso e ben fatto''. ''Purtroppo pero' - ha concluso Fontana - l'improvviso peggioramento dei numeri ci ha costretto a cambiare opinione'' in merito alla riapertura ''e questo ci dispiace''. ''Una recente indagine svolta in Regione Lombardia ha evidenziato come ci sia un percentuale molto alta di infettati nella fascia che va dai 14 ai 19 anni'' ha aggiunto Fontana ''Sono tutte persone paucisintomatiche, o senza alcun tipo di sintomo, che pero' possono contribuire a diffondere il virus''. ''Io e tutti i miei colleghi governatori siamo assolutamente convinti della necessita' che la scuola si svolga in presenza, e' assolutamente evidente che non possiamo continuare a lasciare i ragazzi a casa. Cio' non toglie tuttavia che non possiamo negare le risultanze che emergono dai numeri e dalle preoccupazioni che tutti i nostri medici e scienziati evidenziano''.