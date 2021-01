F.I.: NO SOSTEGNO A CONTE

lunedì 11 gennaio 2021''Accordo sul Recovery Plan? Ce lo auguriamo, altrimenti rischiamo di perdere i fondi che l'Europa ci mette a disposizione, bisogna fare in fretta, mi sembra che i signori della sinistra siamo impegnati a dividersi le poltrone piuttosto che preoccuparsi non solo dei fondi europei ma anche della pandemia, richiamo che aumentino le difficolta' con l'arrivo della terza ondata''. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di Rainews24. Tajani ha poi ribadito che ''da parte nostra non ci sara' nessun sostegno al governo, ma devono fare in fretta - ha aggiunto -. Bisognerebbe sedersi intorno ad un tavolo per discutere insieme sul Recovery, noi abbiamo sempre dimostrato senso di responsabilita' proprio per non far mancare soldi agli italiani, siamo sempre disponibili al confronto ma fino ad ora non e' arrivata nessuna chiamata''.