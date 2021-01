VACCINI:LOMBARDIA FA DA SOLA

mercoledì 6 gennaio 2021''La Lombardia, dato il letargo del governo e del commissario Arcuri, si prepara a coinvolgere i propri medici di base per accelerare nella vaccinazione di massa''. Lo annunciano in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini premier, ed Emanuele Monti, presidente della commissione Sanita' della Regione Lombardia, chiedendosi ''dove sia il governo, dove sia Arcuri, dove sia il famoso piano vaccinale. Ad Arcuri chiediamo: ci sono accordi integrativi nazionali con i sindacati dei medici di famiglia per coinvolgerli nelle vaccinazioni Covid? Ci sono indicazioni previste a livello nazionale per la fase 2 di vaccinazione che coinvolgera' la popolazione dopo aver terminato la vaccinazione del personale sanitario? Sarebbe bello avere delle risposte che per ora dal governo non abbiamo''. ''La Lombardia - proseguono Grimoldi e Monti - vuole correre, ma per correre servono siringhe, vaccini e vaccinatori, per cui in Lombardia ci siamo gia' mossi per fare da soli e trovare un accordo con i medici di famiglia per disporre di esercito di vaccinatori sul nostro territorio, pronti a inoculare i vaccini quando li avremo. Ma il governo cosa sta facendo per aiutarci? Nulla purtroppo. Ci hanno mandato decine di migliaia di siringhe sbagliate e sono in ritardo sulle consegne''. ''Oltre tutto - concludono i due esponenti del Carroccio - i medici di base denunciano l'assenza nell'ultima legge Finanziaria appena approvata di un fondo integrativo per consentire le vaccinazioni di massa nelle rete territoriale degli ambulatori dei medici di famiglia. Ma possibile che il governo non abbia provveduto?''.