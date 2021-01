JOHNSON: 1,3 MLN VACCINATI

martedì 5 gennaio 2021LONDRA - Sono gia' oltre 1,1 milioni le persone vaccinate in Inghilterra, la cifra sale a 1,3 milioni in tutto il Regno Unito; lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson nella conferenza stampa di oggi con l'epidemiologo Chris Whitty che e' il capo dei consiglieri del gorno e il farmacoplogo Patrick Vallance. Questo e' dovuto sia al siero di Pfizer che a quello di Oxford. Quasi 1 su 4 degli appartenenti ai gruppi piu' vulnerabili in 2-3 settimane avra' un ''grado significativo di immunita'''. Entro il 15 febbraio, l'NHS si impegna a somministrare una dose a tutti i membri dei quattro gruppi prioritari. Il premier ribadisce l'annuncio di ieri per ricoverati e personale delle Rsa, ultra settantenni, personale sanitario e persone fragili per altre patologie. Per aiutare a raggiungere questo obiettivo, 595 siti condotti da medici generici stanno facendo i vaccini, 180 di questi siti entreranno in funzione nel corso della settimana. Con l'aggiunta degli ospedali, ci saranno quasi 1.000 sedi di somministrazione dei vaccini entro la fine della settimana. La prossima settimana apriranno anche sette centri di vaccinazione in stadi sportivi e centri espositivi.