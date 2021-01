GERMANIA IN RECESSIONE

martedì 5 gennaio 2021''Mi aspetto che avremo un calo della produzione economica non solo nel quarto trimestre del 2020, ma anche nel primo trimestre del 2021 - quindi tecnicamente, questo ci riporta in recessione'': lo ha detto il presidente dell'istituto economico di Berlino Diw Marcel Fratzscher in un'intervista a Rnd. ''C'e' un enorme rischio di un'ondata di fallimenti. La domanda non e' se ci sara', ma quando arrivera' e quanto sara' forte'' ha proseguito l'economista. La crisi economica potrebbe essere superata in estate, quando il vaccino sara' distribuito, ma anche in quel caso ''c'e' il rischio che il coronavirus porti danni duraturi all'economia'' perche' potrebbe danneggiare le imprese che non hanno riserve-cuscinetto per affrontare la crisi. In Germania e' inevitabile introdurre prima o poi una forma di tassa sul patrimonio per ridurre il debito contratto per superare la crisi. ''Non e' serio da parte di certi politici considerare che si possa superare il debito, come accadde dopo la crisi finanziaria, semplicemente tornando a crescere. Questo divario non si aggiustera' senza aumentare le tasse'' ha detto Fratscher, alludendo alla risposta della cancelliera Merkel alla richiesta di introdurre una tassa sul patrimonio. ''Pochi paesi al mondo come la Germania tassano cosi' tanto il reddito da lavoro e cosi' poco il patrimonio''.