DA ARCURI SIRINGHE SBAGLIATE

martedì 5 gennaio 2021MILANO ''In Lombardia sono state inviate dal ministero della Salute, dalla struttura guidata dal commissario Arcuri, diversi kit, in diversi ospedali, con siringhe monouso non utilizzabili per i vaccini anti Covid perche' da 5 ml e non da 1 ml''. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier ''Questo ovviamente sta rallentando le somministrazioni vaccinali: si tratta di un impedimento grave e di un errore altrettanto grave da parte di chi per settimane ha detto che era tutto pronto per quando sarebbero arrivate le dosi dei vaccini. Il Pd che da due giorni sbraita chiedendo di commissariare la Lombardia e centralizzare la sua sanita' trasferendone la gestione a Roma non ha nulla da dire a riguardo? Nulla da domandare al commissario plenipotenziario Arcuri?''.