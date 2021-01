GERMANIA: 6.000 IN INTENSIVA

lunedì 4 gennaio 2021BERLINO - Non si percepisce ancora alcun beneficio del lockdown duro in Germania: e' quanto sostiene il presidente dell'associazione per la medicina d'urgenza e la terapia intensiva Gernot Marx, riguardo ai poco meno di 6000 pazienti di terapia intensiva ricoverati in Germania. ''Un allentamento delle misure, spostamento di persone e o la riapertura dei negozi non ce lo possiamo assolutamente permettere dal punto di vista medico'' ha detto il dottor Marx. Secondo il sistema unico centralizzato Divi in Germania sono attualmente ricoverati 5744 pazienti. Nella decina di giorni appena trascorsi si e' arrivati anche a 7440 nuovi pazienti in terapia intensiva e solo 5000 sono sopravvissuti. I numeri registrati oggi tuttavia sono da prendere con cautela per via delle chiusure nei giorni festivi appena trascorsi.