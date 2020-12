LORO VACCINI, NOI PRIMULE...

mercoledì 30 dicembre 2020''In Germania arriva subito una quantità di vaccini dieci volte superiore alla nostra e i tedeschi ne hanno ordinato 30 milioni in più mentre il nostro governo pensava a disegnare primule sui padiglioni per i vaccini''. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, che ha presentato un'interpellanza sulla questione al ministro della Salute. In questi giorni, ha sottolineato, ''abbiamo assistito al ridicolo balbettio del governo e del commissario Arcuri, che va da un invito a non sollevare polemiche, al tentativo di minimizzare l'episodio fino alle dichiarazioni del presidente odierne del presidente Conte''. ''E' vero che il primo comma dell'articolo 7 dell'accordo siglato a livello europeo prevedeva il divieto di negoziazione di ulteriori acquisti da parte dei singoli Stati, ma -avverte-il secondo comma dello stesso articolo apriva a questa possibilità a determinate condizioni. Insomma, è stato più furbo il Governo tedesco o più fesso il governo italiano? Vogliamo chiarezza perché avere i vaccini per primi significa limitare la diffusione del virus prima e con essa anche i morti e i contagiati''. ''Procedere più celermente nella campagna vaccinale significa anche avvicinare la ripresa della nostra economia. Per questo i tempi non sono irrilevanti - ha concluso Cappellacci- e chi ha la responsabilità di guidare il Paese non può concedersi il lusso di essere meno sveglio dei partner europei''