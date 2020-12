BERLUSCONI:GUIDIAMO L'ITALIA

mercoledì 30 dicembre 2020''Abbiamo le idee giuste per tornare alla guida dal Paese, da leader, non da comprimari, con un governo credibile e autorevole in Europa e nel mondo. Un Governo sinceramente europeista, ma capace di far valere l'interesse nazionale, come lo sono altri paesi europei. Un governo consapevole, come noi lo siamo, che il futuro delle grandi sfide del mondo, compresa la rinascita dopo la pandemia, si decide solo a livello europeo''. Così il Presidente di Fi Silvio Berlusconi nella videoconferenza con i Coordinatori di Forza Italia Giovani. ''Un'Europa capace di trovare un'unità politica e militare tale da condurre una politica estera e di difesa basata sui nostri valori europei e occidentali. Un'Europa capace di rapportarsi alla pari e in termini amichevoli con gli Stati Uniti e la Russia e in grado di fronteggiare con loro in nome dell'Occidente le grandi sfide sistemiche del XXI° secolo, quelle che ci vengono dall'imperialismo islamico o dall'espansionismo politico, economico e militare della Cina comunista'', ha concluso.