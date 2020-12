M5S PERDE ANCORA PEZZI

mercoledì 30 dicembre 2020TORINO - ''Da troppo tempo sul mio territorio il M5S e' assente, chi era accanto a me fino a qualche tempo fa e' scomparso, disilluso se non proprio arrabbiato. Non erano loro a dover andare via, cosi' come ora non dovrei essere io ad uscire. Ma questa nostra casa e' diventata invivibile''. Cosi', su Facebook, la consigliera regionale Francesca Frediani, spiega la decisione di lasciare il Movimento di cui era uno dei volti storici in Piemonte. ''Da tempo aspetto che succeda qualcosa, che ci sia un cambiamento, una svolta'', una ''attesa logorante, coltivando sempre l'illusione che ogni giorno potesse essere il 'giorno buono' per ritornare quelli che eravamo'', scrive Frediani, per la quale il '''nuovo M5S''' e' ''il partito di chi e' disposto a tutto pur di rimanere alla guida del Paese, che ha abbassato troppe volte la testa pur di non infastidire l'alleato di turno. Le 5 stelle sono parte di me - aggiunge - e so che aspettero' ancora con fiducia che qualcosa cambi, che chi ha portato il nostro bellissimo Movimento in questo baratro ammetta gli errori e si faccia da parte. Ma la mia attesa sara' fuori, perche' non voglio piu' essere complice di certe scelte e di certi atteggiamenti. Lavorero' a testa bassa e camminero' a testa alta, sperando che prima o poi le stelle tornino a brillare''.