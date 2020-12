ONLUS & AFRICANI & TRUFFE

martedì 29 dicembre 2020PARMA - Peculato, malversazione ai danni dello Stato, turbativa d'asta, falso e omessa dichiarazione ai fini Ires e Irap sono le ipotesi di reato contestate dalla Guardia di Finanza di Parma, che oggi ha posto ai domiciliari S.S., rappresentante legale della 'Svoltare Onlus', una associazione che opera nel settore dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Su disposizione del Gip, Mattia Fiorentini, le fiamme gialle hanno anche proceduto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di liquidità, beni mobili ed immobili, fino alla concorrenza dell'importo di quasi 1.400.000 euro. Svoltare Onlus, aveva ottenuto dalla Prefettura di Parma, attraverso false autodichiarazioni, la gestione del servizio di accoglienza richiedenti asilo fin dal luglio del 2015, anno della sua costituzione, nonché, dal Comune di Parma, la gestione di interventi destinati a favore di persone adulte senza dimora in condizione di grave emarginazione. Le indagini, avviate nel settembre 2018, scaturiscono da un controllo fiscale svolto nei confronti dell'associazione, nel corso della quale S.S. esibiva alle Fiamme Gialle una determina dirigenziale della Regione Emilia Romagna ideologicamente falsa. Il documento falso era stato formato allo scopo di occultare ai verificatori il fatto che l'ente non possedeva il requisito di iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato, titolo essenziale per poter usufruire dei benefici fiscali delle onlus e per poter contrattare con la pubblica amministrazione.