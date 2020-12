TRUMP BATTE OBAMA

martedì 29 dicembre 2020Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha messo fine al primato che da 12 anni era in mano all'ex presidente Barack Obama come uomo più ammirato negli Usa. Secondo il sondaggio annuale Gallup, citato da The Hill, il 18% degli intervistati ha indicato Trump come uomo più ammirato, rispetto al 15% che ha nominato Obama e al 6% che ha scelto il presidente eletto Joe Biden. Il 3% ha nominato invece il direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Anthony Fauci, mentre il 2% ha scelto papa Francesco. A completare la lista c'erano il ceo di Tesla Elon Musk, il senatore Bernie Sanders, il fondatore di Microsoft Bill Gates, la star dei Los Angeles Lakers LeBron James e il Dalai Lama, che hanno ricevuto l'1% ciascuno. Trump era arrivato secondo dopo Obama nel 2017 e 2018, e per la decima volta si è classificato tra i primi 10.