NEVICA E MILANO VA IN TILT

lunedì 28 dicembre 2020MILANO - Un piano neve che si è rivelato ''un flop assurdo'' e un'amministrazione comunale che ''si fa trovare impreparata'' nel gestire ''una nevicata annunciata''. A Milano la Lega va all'attacco e punta il dito contro il sindaco Giuseppe Sala dopo i disagi alla circolazione, gli alberi caduti e gli altri incidenti provocati in città dall'abbondante nevicata che si è abbattuta nella nottata in diverse aree della Lombardia e del Nord Italia. A gettare benzina sul fuoco è l'eurodeputata e consigliere comunale del Carroccio Silvia Sardone che osserva: ''Nonostante le previsioni sulla neve in arrivo fossero note da giorni, il piano anti neve del Comune di Milano è stato un flop assurdo. Sono centinaia le segnalazioni di strade sommerse dalla neve o di mancati passaggi dei mezzi spargisale. Il Sindaco Sala sui social è sommerso dalle critiche e risponde pure stizzito a chi gli fa notare i disservizi. Milano è bloccata e il sindaco, con il suo assessore Granelli, non solo non si è attivato ma si scoccia anche a rispondere a chi oggi nel primo lunedì di zona arancione doveva andare a lavorare e si lamenta giustamente di aver difficoltà a muoversi. Con l'allerta neve segnalata da tempo il Comune ha risposto in maniera inadeguata, è sotto gli occhi di tutti. Persino le scale delle metropolitane erano completamente ghiacciate. I commercianti che oggi riaprono sono costretti a intervenire dove sarebbe dovuto entrare in azione il Comune, in particolare sui marciapiedi. Questo piano flop anti neve è l'immagine di questa amministrazione che anche in questa occasione è in ritardo, incapace nella risposta e arrogante di fronte alle lamentele dei milanesi''.