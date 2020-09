MELONI PRESIDENTE ECR

martedì 29 settembre 2020Il Partito dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) è lieto di annunciare l'elezione di Giorgia Meloni come nuovo Presidente. La sua indicazione è stata approvata all'unanimità nella riunione del Consiglio del partito ECR lunedì 28 settembre dopo le elezioni. La Meloni è anche la leader del Partito Fratelli d'Italia in Italia ed è attualmente l'unica donna leader sia di un partito politico europeo che di un importante partito italiano. Oltre all'elezione di Giorgia Meloni, è stata rieletta Segretario generale Anna Fotyga, europarlamentare polacca, e Tesoriere l'eurodeputato spagnolo Jorge Buxadé''. Lo si apprende da una nota dell'Ecr. ''Un risultato straordinario che premia le qualità e il lavoro di una grande donna, ormai riconosciute ben oltre i confini nazionali. La famiglia dei conservatori che abbraccia decine di movimenti europei, tra i quali i più noti britannici e il Pis saldamente al governo in Polonia. Un'altra pagina di storia indica Giorgia come prima presidente italiana di un partito internazionale di questa importanza. Congratulazioni!''. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, commentando la nomina di Giorgia Meloni, alla presidenza del partito dei Conservatori e Riformisti europei.