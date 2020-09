COLOSSALE FREGATURA UE

giovedì 24 settembre 2020''Continueremo ad essere il campo profughi d'Europa, il Governo si opponga. Il regolamento di Dublino, penalizzante per l'Italia, non viene abolito ma rimane in vigore e il principio di accoglienza per il paesi di primo ingresso rimane intatto con grave pregiudizio per l'Italia''. Così in una nota il deputato Nicola Molteni, responsabile del dipartimento Sicurezza della Lega. ''Chi sbarca in Italia rimarrà in Italia e il nostro Paese sarà gravato anche dalle operazioni di screening e identificazione. Si legittimano le Ong straniere anziché contrastarle e metterle fuori legge quando violano i divieti di ingresso nelle acque territoriali , non si prevedono gli hotspot nei paesi di partenza e transito per selezionare i richiedenti asilo dai migranti economici, non ci sono i pattugliamenti congiunti per contrastare scafisti e barconi, i rimpatri sponsorizzati rimarranno sulla carta e non cè il principio di rotazione dei porti Ue per lo sbarco dei migranti. Tutti continueranno a sbarcare in Italia e Grecia e nei paesi che si affaccino sul mediterraneo. Questo Patto Ue su migranti e asilo rischia di essere una sciagura per il nostro Paese. Il Governo anziché distruggere i decreti Salvini pensi a difendere dignità e sovranità del nostro Paese in Ue''.