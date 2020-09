BCE: ZONA EURO IN DEFLAZIONE

giovedì 24 settembre 2020''Sulla base dei prezzi correnti del petrolio e dei relativi contratti future, e tenendo conto della riduzione temporanea dell'Iva in Germania, e' probabile che l'inflazione complessiva rimarra' negativa nei prossimi mesi, per poi diventare positiva agli inizi del 2021''. E' quanto si legge nel bollettino economico pubblicato oggi dalla Bce in cui si sottolinea come le pressioni sui prezzi si manterranno contenute nel breve periodo per effetto della debolezza della domanda, delle minori pressioni salariali e dell'apprezzamento del tasso di cambio dell'euro, nonostante le lievi spinte al rialzo sui prezzi legate a vincoli dal lato dell'offerta. Risibile invece il fatto che la Bce non usi il termine appropriato che definisce questa nota dinamica: deflazione. Probabilmente, i vertici della Bce hanno paura a scriverla, dato che è indice di una dura crisi economica in atto. ''Nel medio termine - prosegue il bollettino - una ripresa della domanda, sostenuta dall'orientamento accomodante della politica monetaria e di bilancio, esercitera' pressioni al rialzo sull'inflazione. Questa valutazione si riflette nelle proiezioni macroeconomiche di settembre formulate per l'area dell'euro dagli esperti della Bce, che indicano un tasso di inflazione armonizzata sui dodici mesi dello 0,3% nel 2020, dell'1,0% nel 2021 e dell'1,3% nel 2022''. Ma queste previsioni non poggiano su alcun dato dell'economia reale, essendo tutt'ora forte l'incertezza sul prosieguo della pandemia di Codiv in Europa e nel mondo.