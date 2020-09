PACCO BOMBA A CONFINDUSTRIA

mercoledì 23 settembre 2020BRESCIA - Un pacco bomba anonimo diretto al leader degli industriali bresciani, Giuseppe PASINI, e' stato fatto recapitare ieri sera nella sede, a Lonato del Garda, dell'azienda siderurgica Feralpi Group guidata dallo stesso PASINI. La Feralpi e' stata evacuata e all'interno del pacco e' stato rinvenuto un detonatore rudimentale che, stando alle prime indagini, probabilmente non era in grado di deflagrare. La Prefettura ha disposto la scorta per il presidente di Confindustria Brescia. Lo scorso giugno la protezione era invece stata disposta nei confronti di Marco Bonometti, anche lui bresciano, e presidente di Confindustria Lombardia. Nessun commento sul fatto da Feralpi ne' da Confindustria Brescia, la cui comunicazione si limita solo a sottolineare che ''non c'e' alcun livello di conflittualita' tra Confindustria Brescia e i sindacati, anzi, i rapporti sono buoni''. Il presidente PASINI, precisano, ''in questi mesi ha sempre lavorato in prima linea per mantenere un ottimo rapporto con tutte le categorie del lavoro di Brescia, tanto che ha siglato un accordo con i sindacati ancora prima che terminasse il lockdown, attraverso la Prefettura''. ''Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al Presidente di Confindustria Brescia Giuseppe Pasini, persona stimata per correttezza, impegno e laboriosità, vittima di un grave gesto vile e intimidatorio'' ha dichiarato l'assessore al Bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini. Solidarietà a Pasini è stata espressa anche da Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.