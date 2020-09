SALVINI: BENE CRESCITA FDI!

mercoledì 23 settembre 2020Fratelli d'Italia? ''Finché c'è una crescita interna alla coalizione, è un fatto positivo per tutti. Per me, va bene. Se una squadra vince, vince la squadra. Se perde, perde con scelte che sono di tutti. E comunque non commento gli errori degli altri, men che meno degli alleati… Posso dire che in Puglia e in Campania non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini. E adesso dobbiamo guardare al futuro. Nel 2021 vanno al voto tutte le più grandi città italiane, tutte a guida Pd o 5 stelle. Io proporrò alla coalizione di scegliere gente che viene dall'impresa e dalle professioni. Anche senza tessere di partito in tasca. L'alleanza si deve allargare''. Così il leader della Lega Matteo Salvini in una intervista al Corriere della Sera. ''Ne sto parlando - sottolinea -. Incontro persone che hanno esattamente quel profilo ed è una bella sorpresa''. E sul successo di Zaia e sulle sue ripercussioni nella Lega precisa: ''In quelle liste sono tutti leghisti. Con Zaia non c'è mai stato né mai ci sarà il benché minimo problema e il suo risultato mi riempie di orgoglio. In Veneto ci saranno 33 consiglieri leghisti su 49. Renzi e Di Maio, invece, non entrano. Loro insieme zero. E noi, da soli, 33''.