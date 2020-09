ROMANIA, CRIMINALI ECONOMICI

mercoledì 23 settembre 2020BUDAPEST - I ''criminali economici'' del Partito socialdemocratico (Psd) stanno portando la Romania verso la strada dell'insolvenza. Lo ha detto il primo ministro romeno Ludovic Orban in una dichiarazione in cui ha criticato il voto del parlamento di Bucarest per modificare la rettifica di bilancio operata dal governo, integrando le spese pensionistiche. Orban ha descritto il Psd come ''il nemico pubblico numero 1 della Romania e dell'economia romena'' e ''criminali economici'' che influenzano la capacita' di finanziamento della nazione. ''Ancora una volta, il Psd ha dimostrato di essere il nemico della Romania. L'irresponsabilita' del Psd rischia di gettare la Romania in una crisi economica che abbiamo appena superato. Votare, nelle condizioni di una contrazione economica che ha portato alla mancanza di reddito, aumenti del 6,7 per cento del Pil, senza l'esistenza di alcun reddito aggiuntivo, dimostra che il Psd e', infatti, il nemico pubblico numero 1 della Romania e dell'economia romena'', ha dichiarato Orban. ''Il governo che ho guidato - ha proseguito Orban - ha aumentato le pensioni del 14 per cento: il piu' grande aumento nella storia dell'aumento delle pensioni. E questo, in condizioni di crisi economica. Per poter fare un confronto, non c'e' nessun altro paese europeo che ha aumentato le pensioni durante questo periodo, oltre alla Germania.