TRAFFICO AEREO MONDIALE -92%

martedì 22 settembre 2020La International Air Transport Association (Iata) lancia l'appello per lo sviluppo e l'adozione di un sistema rapido, accurato, economico e facile operare di test del Covid-19 da fare a tutti i passeggeri prima di partire come alternativa alle misure di quarantena per permettere una ripartenza di un settore ridotto in ginocchio dalla crisi. Il traffico internazionale, in particolare, rimane in calo del 92% rispetto a un anno fa e le aspettative sono per una perdita netta complessiva delle compagnie aeree pari a oltre 80 miliardi di dollari nel 2020 a fronte di mancati ricavi per 400 miliardi. 'La chiave per ridare la liberta' di movimento ai passeggeri - ha detto il ceo della Iata Alexander de Juniac - e' quella di un processo sistematico di testing di tutti i passeggeri prima della partenza. Questo dara' ai governi la fiducia di riaprire i loro confini senza complicati modelli di rischio che portano a continui cambiamenti delle regole imposte sui viaggi. Testare tutti i passeggeri ridara' loro la liberta' di viaggiare con fiducia e rimettera' al lavoro milioni di persone''.