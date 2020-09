UE AUMENTA TASSE ALL'ITALIA

giovedì 17 settembre 2020''Il Parlamento Europeo ha votato per mettere le mani nelle tasche dei suoi cittadini, incrementando i cosiddetti 'Mezzi Propri', ovvero le imposte europee che andranno alla Commissione. Via libera all'introduzione della tassa di 80 centesimi al kg per la plastica voluta dalla maggioranza a cui probabilmente si andranno presto ad aggiungere altre imposte come quella sulle Transazioni Finanziarie (ITF), i maggiori dazi alla frontiera per 'l'aggiustamento al carbonio' (CBAM), e la Tassa sul digitale (DT). Tutte sigle che vogliono dire una sola cosa: meno soldi per i cittadini, piu' soldi per la Commissione che li spendera' per gli 'utilissimi' programmi del Recovery Fund, come i telecomandi per le luci della Farnesina. Almeno il ministro Di Maio potra' spegnerle senza alzarsi dalla poltrona''. Cosi' Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega. ''La nostra risposta- conclude- e' stata un secco 'no', ma il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico, come loro solito, si sono piegati ai diktat di Bruxelles. Vogliono talmente bene ai poveri che cercano di aumentarne sempre il numero''.