18 PESCATORI SEQUESTRATI!

giovedì 17 settembre 2020''Oramai Di Maio passa le sue giornate a comiziare per il 'Si'' e a raccontare frottole: prima nominava impropriamente Nilde Jotti salvo poi essere sbugiardato per bene e non citarla piu'; poi ha iniziato con la storiella dei risparmi ma l'aritmetica gli ha suggerito di cambiare cavallo. Cosi' si e' rifugiato sul rapporto tra parlamentari e abitanti ma anche qui si e' scontrato con il muro della realta' come dimostra oggi Openpolis: con questa riforma scellerata il rapporto tra abitanti e rappresentanza parlamentare passerebbe da 96mila cittadini per deputato a 151.210 cittadini per deputato, rapporto che supererebbe qualsiasi altro confronto in Europa. Con l'Italia che vanterebbe un unico e solo record: quello di essere il Paese con la peggior e la piu' diseguale rappresentanza parlamentare rispetto alla densita' demografica. Consigliamo a Di Maio, visto il suo pregiato incarico di ministro degli Esteri di dedicarsi anima e corpo alla vicenda dei 18 pescatori siciliani sequestrati da tre settimane senza motivo dai libici invece di fare il ministro part time per sostenere le ragioni di una riforma populista, demagogica e oscena''. Cosi' Giorgio Mule', deputato e portavoce dei gruppi parlamentari FI.