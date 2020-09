VIA REGOLAMENTO DI DUBLINO

mercoledì 16 settembre 2020''Sono anni che lo chiediamo, quindi se l'Italia smettera' di essere il campo profughi d'Europa e l'unico punto di sbarco per barchini e barconi saro' contento''. Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, sull'annuncio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dell'abolizione del regolamento di Dublino nel nuovo piano della Ue sulle migrazioni. ''Io al governo non ho aspettato che cambiassero le regole, e ho chiuso i porti. Questo Governo ha spalancato porti, porte e porticini, speriamo che si fermino perche' poi i problemi ce li hanno gli italiani'', ha detto Salvini a margine di un comizio a Bollate (Milano). Cambiare il regolamento di Dublino e' la strada da seguire per l'Europa? ''Anche, ma non solo. Non solo. Anche fare accordi con i Paesi in partenza - ha replicato Salvini -. Il Paese di massimi arrivi quest'anno in Italia e' la Tunisia, il secondo e' il Bangladesh. Non mi risulta che ci siano guerre o pestilenze ne' in Tunisia ne' in Bangladesh''.