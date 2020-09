PD NEMICO DELLA SARDEGNA

mercoledì 16 settembre 2020''Un trofeo per premiare l'ipocrisia e la falsita'. Andrebbe assegnato ai deputati del Pd che attribuiscono al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, la responsabilita' dei disagi e dei danni subito dal turismo''. Cosi' in una nota il capogruppo del Psd'Az in consiglio regionale sardo, Franco Mula, replica ai parlamentari Andrea Frailis, Gavino Manca e Romina Mura. Terreno dello scontro, l'impugnazione da parte del governo all'ultima ordinanza del governatore sardo che prevede test per i passeggeri in entrata nell'isola. ''Sono i veri nemici della Sardegna e auspicano che la nostra terra subisca il maggior danno possibile- attacca il sardista-. Totalmente assenti e incapaci di elaborare proposte, inerti nella difesa della Sardegna in Parlamento, si limitano a fare il tifo contro l'ultima ordinanza di Solinas, in grado di contrastare la diffusione del virus e di garantire ai sardi e ai turisti quella sicurezza che il governo centrale non e' stato in grado di garantire''. È da giugno, ricorda Mula, che Solinas sollecita provvedimenti in grado di assicurare ai cittadini test rapidi ed efficaci, ''perche' davanti ad un governo totalmente sordo, occorre agire a tutela della salute pubblica. I deputati della sinistra fingono di non sapere che il controllo sanitario alle frontiere e' di competenza dello Stato, e quindi del governo''. L'impugnazione dell'ordinanza, conclude il capogruppo, ''e' un atto politico compiuto a spese di una regione che ha profuso energie e sacrifici per difendere i propri cittadini e i turisti''.