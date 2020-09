L'ALTRO PRETE UCCISO

mercoledì 16 settembre 2020Impressionanti le analogie tra l'omicidio di Roberto Malgesini a Como e quello di don Renzo Beretta a Ponte Chiasso, un quartiere a nord della citta' sul lago a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Come il prete ucciso ieri, anche don Renzo venne accoltellato da un immigrato clandestino il 29 gennaio del 1999. La sua figura ricorda molto quella di don Roberto perche' la sua priorita' erano i poveri, in particolari i derelitti che transitavano dalla delicata zona di frontiera. Il giorno prima del delitto, l'assassino, Adidel Hakim Lakhoitri, si presento' a don Renzo chiedendo di trascorrere la notte nel centro di accoglienza della parrocchia di Santa Maria Immacolata. Ma gli otto letti erano al completo e se ne ando' per tornare il giorno dopo con un coltello nascosto sotto la giacca col quale feri' a morte don Renzo che tento' di difendersi con un ombrello. Prima di morire, il prete ebbe la forza di pronunciare delle parole rimaste come lascito della sua testimonianza religiosa: ''Voleva farmi paura, ma non mi ha fatto niente''. ''Sono qui a 50 metri dalla dogana con Chiasso - racconto' in una delle ultime interviste alla 'Provincia di Como' orima di essere ucciso - mi bussano alla porta, che faccio, non apro? Non so cosa sia buono o buonista, io faccio il mio. Vorrei solo avere piu' spazio per poter aiutare piu' gente possibile e dare loro un futuro migliore''. Ma uno di questi a cui sperava di contribuire a dare un futuro migliore lo ha ammazzato, esattamente come ha fatto il tunisino ieri con don Roberto.