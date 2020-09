16 RAGAZZI ARRESTATI A MASSA

mercoledì 16 settembre 2020MASSA CARRARA - Misure cautelari per diversi ragazzi che lo scorso 23 agosto hanno accerchiato e aggredito operatori della polizia del commissariato di Massa che erano intervenuti per sedare una lite. A seguito di articolate indagini espletate dagli investigatori della polizia del Commissariato di PS di Carrara, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Massa-Carrara, Dario Berrino, su richiesta della Procura della Repubblica, nella persona del Procuratore Capo Piero Capizzoto e del Sostituto Procuratore Alessia Iacopini, ha emesso infatti sedici misure cautelari. Sono 12 gli obblighi di permanenza presso il proprio domicilio dalle ore 19 alle ore 6, nonché di presentazione agli uffici di polizia per la firma due volte al giorno nelle ore diurne, 4 gli obblighi di sola presentazione agli uffici di polizia giudiziaria. L'operazione che è ancora in corso è condotta da circa 50 agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Carrara con l'ausilio della Squadra Mobile, della Digos e delle Squadre Volanti della Questura di Massa Carrara, e del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze. Agli indagati vengono contestati i reati di danneggiamento, ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, tutti aggravati dalla circostanza di aver commesso il fatto in concorso con più di dieci persone.