INPS NON PAGA, DISASTRO

mercoledì 16 settembre 2020''I vertici dell'Inps continuano a fallire i loro obiettivi. I continui flop sul fronte della cassa integrazione, deroga o ordinaria che sia, non hanno insegnato nulla a Tridico e agli altri vertici. A un mese dal varo del decreto 104 che ha previsto altre settimane di prestazioni sociali i lavoratori non hanno visto il becco di un euro. Infatti, Il vertice Inps non ha ancora messo in campo la procedura necessaria all'inoltro delle domande. Le strutture dell'Istituto non possono autorizzate nulla, i consulenti del lavoro sono nel panico più totale. La confusione regna sovrana. Ma nessuno dice niente. Perché niente funziona. Scuola, assistenza sociale, previdenza sono nel caos. Dall'Inps non sono state ancora impartite le necessarie istruzioni operative che recepiscono la legge. Tutto è ingessato. Prima parlavo dei forti ritardi nei pagamenti, ora denuncio i totali mancati pagamenti a milioni di lavoratori che a breve rischiano anche possibili licenziamenti. Il governo Conte, Grillo Zingaretti, Tridico massacra l'Italia''. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.