COVID: PALERMO MANCANO LETTI

martedì 15 settembre 2020PALERMO - Altre due persone positive al coronavirus, in arrivo dal pronto soccorso del Policlinico di Palermo, saranno ricoverate in giornata al reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Sant'Elia di Caltanissetta. I due pazienti vanno ad aggiungersi ai cinque ricoverati in nottata (uno di Marsala, uno di Sciacca, due di Canicatti' e uno di Delia ma proveniente dall'ospedale di Agrigento), e ai sette che erano gia' ricoverati in reparto. ''Per evitare di disperdere risorse umane e dispositivi di sicurezza - ha spiegato il direttore dell'Asp di Caltanissetta, e commissario straordinario del Policlinico di Palermo, Alessandro Caltagirone - si procede con l'occupazione progressiva dei posti letto covid. In prima battuta i pazienti vengono ricoverati all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo che ha 60 posti di degenza ordinaria, gia' occupati. Poi c'e' l'Ismett che interviene solo per la terapia intensiva e a seguire il Civico che in questo momento ne sta garantendo una ventina. Mancano per ora posti letto covid a Palermo i pazienti stanno arrivando a Caltanissetta''. ''Stiamo intervenendo - aggiunge - per supportare le strutture ospedaliere di Palermo in una logica di sinergie a livello regionale, in attesa che tutte le province si allineino al documento di programmazione che e' stato trasmesso venerdi' pomeriggio dall'assessorato alla Salute. L'Asp di Caltanissetta si e' gia' allineata e in mattinata abbiamo fatto una riunione operativa''.