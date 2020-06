NUOVO FARMACO CONTRO COVID

mercoledì 3 giugno 2020L'azienda farmaceutica americana Eli Lilly annuncia oggi che i primi pazienti hanno ricevuto una dose di un anticorpo progettato per essere un potenziale trattamento contro Covid-19. Si tratta del primo studio al mondo di questo genere - riporta una nota della società con sede a Indianapolis - e il medicinale sperimentale, denominato LY-CoV555, è il primo frutto della collaborazione tra Lilly e AbCellera per creare anticorpi mirati alla prevenzione e al trattamento di Covid-19. Gli scienziati di Lilly hanno rapidamente sviluppato l'anticorpo, in soli 3 mesi, dopo che AbCellera e il Centro di ricerca sui vaccini dell'Istituto nazionale americano di allergie e malattie infettive (Niaid) l'hanno identificato da un campione di sangue prelevato da uno dei primi pazienti statunitensi guariti da Covid-19. LY-CoV555 è il primo potenziale nuovo farmaco specificamente progettato per attaccare Sars-Cov-2, il virus che causa Covid-19. I primi pazienti coinvolti nello studio hanno ricevuto la loro dose nei principali centri medici degli Stati Uniti, tra cui la NYU Grossman School of Medicine e il Cedars-Sinai di Los Angeles. ''Entro la fine del mese - ha specificato Daniel Skovronsky, direttore scientifico e presidente di Lilly Research Laboratories - esamineremo i risultati di questo primo studio sull'uomo e intendiamo avviare prove di efficacia più ampie''.