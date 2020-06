PIL FRANCIA -11% NEL 2020

mercoledì 3 giugno 2020PARIGI - A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 il Pil della Francia subira' una contrazione dell'11 per cento su base annua. Il dato e' peggiore delle stime precedenti, che prevedevano una flessione dell'8 per cento rispetto al 2019. E' quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire. Come riferisce il quotidiano ''Handelsblatt'', Le Maire ha inoltre affermato che la Francia e' stata colpita ''duramente'' dal coronavirus e il governo ha adottato ''misure efficaci'' per proteggere la salute della popolazione. Tuttavia, ''l'economia si e' praticamente fermata per tre mesi'' a causa della quarantena volta a limitare la diffusione della Sars-Cov2. Secondo il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, ''sara' la crescita a farne le spese''. Le Maire e' poi intervenuto sulla riapertura di caffe', bar e ristoranti in Francia, autorizzata da ieri 2 giungo, affermando che tali attivita' potranno contar sugli aiuti di Stato del Fondo di solidarieta' fio alla fine dell'anno per coprire i costi fissi''. A ogni modo, ha avvertito il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, la Francia ''attende ancora la parte piu' difficile della crisi in termini sociali ed economici''. Come ricorda ''Handelsblatt'', il Pil del paese era diminuito del 5,3 per cento nei primi tre mesi dell'anno. Per il secondo trimestre, l'Istituto nazionale di statistica e studi economici francese prevede un ulteriore declino del 20 per cento.