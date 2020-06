FONTANA: FORZA, RIPARTIAMO!

mercoledì 3 giugno 2020MILANO - Soddisfazione del governatore Attilio Fontana per il fatto che la Lombardia non sia stata esclusa dalla libera circolazione tra le regioni, in quanto ''una scelta diversa non avrebbe avuto molto senso''. Lo ha detto in collegamento con 'Mattino Cinque' su Canale 5. ''Sono molto soddisfatto - ha spiegato - soprattutto del fatto che siamo entrati anche noi nella possibilita' di avere una liberta' di circolazione, perche' i i numeri stanno andando bene''. ''Questa - ha aggiunto - e' la cosa che mi rasserena di piu', che mi fa dire che siamo ormai indirizzati verso la fine di questo problema''. ''Credo che l'Italia si deve ripresentare al mondo, all'Europa, nella sua compattezza. Tutti abbiamo superato un momento difficile, chi piu' chi meno, ma adesso vogliamo ripartire tutti quanti insieme con la stessa determinazione''. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha negato ci siano state 'pressioni dal mondo industriale' affinche' la Lombardia non venisse esclusa dalla libera circolazione tra le Regioni. ''No, non credo proprio, credo che le pressioni derivassero dal buonsenso. Se siamo uno Stato unito dobbiamo esserlo nella buona e nella cattiva sorte. Credo che non ci fossero delle ragioni neppure nei numeri che giustificassero un comportamento di questo genere''.''Credo che agli italiani si debba dire che la vita può ricominciare ad essere la vita normale ma si deve anche dire che le precauzioni devono essere mantenute. Non si può pensare che tutto sia tornato come prima''.