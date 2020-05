ISTAT: CROLLO ECONOMIA

giovedì 28 maggio 2020I dati Istat sulla fiducia sono ''allarmanti''. L'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia ha ''letteralmente travolto le imprese'', in particolare quelle attive nel commercio, nei servizi di mercato e nel turismo. Così Confesercenti commenta i dati Istat sulla fiducia di maggio, che per le attività economiche segnano i valori minimi dal 2005. ''La fase che stiamo attraversando presenta elementi di incertezza fortissimi sulle conseguenze sociali ed economiche delle misure di contenimento - spiega - rispetto a marzo l'indice di fiducia delle imprese del commercio ha registrato un calo di circa 30 punti, e a soffrire di più - come sempre - sono le attività della distribuzione tradizionale. Il calo è ancora più accentuato per i servizi di mercato, che passano da 75,7 a 38,3, e soprattutto per il turismo: la fiducia delle imprese del settore si avvicina sempre di più ad essere completamente azzerata, passando dal 57,9 registrato a marzo al 4,3 di maggio''. ''Anche i consumatori hanno immediatamente azzerato una parte delle voci di spesa - prosegue - in molti casi si tratta di acquisti persi definitivamente, soprattutto nei servizi ma anche di beni. Per il dettaglio crollano i giudizi su vendite, mentre le scorte di magazzino sono in forte accumulo. Le famiglie hanno avuto immediata contezza delle difficoltà che caratterizzeranno il lavoro e le attese sulla disoccupazione passano da 35,3 di febbraio pre-lockdown a 122,4 di maggio''. ''Un deterioramento del clima di fiducia era prevedibile e atteso, ma in alcuni settori il crollo è peggiore di quanto immaginato - dice il presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise.