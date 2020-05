RECOVERY BUFALA FUND

giovedì 28 maggio 2020Sul RECOVERY fund ''intanto l'accordo non c'è ancora. Se ci sarà qualche erogazione sarà fortemente condizionata, ci sarà una tassazione ambientale a livello europeo che colpirà tutti i cittadini in maniera indistinta. L'Italia, essendo contributore netto, alla fine dovrà dare di più di quello che riceve. Il problema è come avviene la restituzione di questi soldi perché una parte sono a debito. Gli altri, che vengono chiamati sussidi, dovranno essere restituiti attraverso una contribuzione''. Così Massimo Bitonci, deputato della Lega e capogruppo Lega in commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. Quanto al dl liquidità, Bitonci spiega che ''siccome si è parlato di bazooka, di potenza di fuoco, come Commissione abbiamo voluto verificare e abbiamo chiesto a tutte le banche, tramite questionario, quante erano le domande, quante erano le risposte, quant'era l'erogato. La risposta arrivata dalle banche è stata incredibile. Su 5,6 milioni di partite iva in Italia, di cui il 95% sono piccole o piccolissime aziende, sono arrivate 559mila domande alle banche, e 290mila prestiti sotto i 25 mila euro. Sopra i 25mila euro, sono state 11mila domande accolte di 48mila presentate''. Questo bazooka ''si è rivelata una pistoletta col tappo di sughero. Non c'è stata una vera immissione di liquidità nel sistema come aveva annunciato questo governo.