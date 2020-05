BRENNERO RESTA CHIUSO

mercoledì 27 maggio 2020VIENNA - L'Austria persiste nella sua posizione di tenere chiuso il Brennero a chi viaggia per motivi turistici mentre cresce l'attrito con l'Alto Adige. Il governatore Arno Kompatscher non condivide la posizione di Vienna e spera in una rapida risoluzione almeno per la ristretta area dell'Euregio, la regione europea che comprende le provincie autonome di Bolzano e Trento e il Land Tirol. Oggi era previsto un incontro tra i presidenti dell'Euregio ma e' stato annullato. Secondo il presidente altoatesino un viaggio in Austria per il cittadino ''non dovrebbe essere un problema'' anche in considerazione dei tanti 'doppi zero', tra contagi e decessi, registrati tra le vallate sudtirolesi. Il Landeshauptmann ha gia' annunciato che il 3 giugno, la data indicata dal Governo italiano per la riapertura dei confini, ''i turisti tedeschi potranno attraversare l'Austria, come del resto previsto anche dalla legge austriaca, e venire in Alto Adige e in Italia anche perche' nei Laender tedeschi hanno abolito la quarantena al rientro''. Da Innsbruck il capitano Guenther Platter, da 12 anni alla guida del Land austriaco cuscinetto tra Germania e Italia, ribadisce ''che il 15 giugno sara' il giorno decisivo quando riapriranno completamente i confini con Svizzera e Germania e quindi il governo di Vienna sara' in grado di valutare e se quando i controlli alle frontiere con l'Italia potranno essere allentati''. Platter, anche lui favorevole come il collega Kompatscher ad una riapertura quanto prima del Brennero, ha detto che ''il nocciolo della questione e' la situazione sanitaria in Lombardia con 25.000 persone ancora infette'' a differenza di quelle di ''Alto Adige e Trentino.