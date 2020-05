FALSI DA TURCHIA E CINA

mercoledì 27 maggio 2020NAPOLI - I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli stanno eseguendo dalle prime ore del mattino un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli nei confronti di 10 persone (9 italiani e uno straniero), di cui 4 destinatarie di arresti domiciliari, 2 di divieto di dimora in Campania e 4 di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I destinatari del provvedimento sono ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. Le indagini coordinate dalla Dda di Napoli hanno fatto luce su un'organizzazione criminale in grado di contare su canali di approvvigionamento anche stranieri (Turchia e Cina) e su una fitta rete distributiva sia fisica che online, dislocata in maniera capillare nelle province di Napoli, Bologna, Caserta, Salerno e Roma. I prodotti, identici agli originali, venivano commercializzati in negozi e outlet multi brand o venduti online, truffando in tal modo gli ignari consumatori sia in Italia che all'estero. Per l'approvvigionamento della merce dall'estero l'associazione poteva disporre di un proprio diretto referente, con precedenti specifici, stabilmente domiciliato a Istanbul, da dove curava i rapporti con i fornitori turchi.