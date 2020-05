AI TRUFFATI POP.BARI? NIENTE

martedì 26 maggio 2020''È incredibile che il governo pensi al reclutamento di 60.000 volontari civici e alla sanatoria di 500.000 immigrati clandestini, mentre ci sono ancora 70.000 famiglie i cui risparmi sono stati azzerati dal crollo della popolare di Bari. Mi vengono riferite storie intollerabili di famiglie già provate dalla perdita dei risparmi di una vita che pochi mesi dopo hanno dovuto confrontarsi con la fine delle loro attività di sostentamento a causa del lockdown. Ristoratori, baristi, negozianti... drammi silenziosi di una città accolta dai media solo per scenografiche rincorse del sindaco ai passanti. Eppure i ricorsi dei cittadini davanti all'arbitro per le controversie bancarie stanno venendo sistematicamente accolti''. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. ''Pensiamo alla Popolare di Bari, la stessa banca che nel 2015 è stata tenuta sulla graticola dalla Commissione UE per mesi, creandole enormi difficoltà in un'acquisizione già di per sé complicata, e il cui salvataggio oggi viene sottoposto a condizioni di mercato che esistono solo nella mente dei burocrati di Bruxelles e che la condannano a tagliare un terzo dei posti di lavoro''. ''Sarebbe il caso che il governo tenesse in debita considerazione le ragioni dei cittadini azzerati, dal Veneto a Bari, accelerando i risarcimenti e ampliando la platea dei beneficiari perché non è possibile pretendere nessun 'rilancio' dell'economia da parte di famiglie private con un uno-due micidiale dei risparmi e del lavoro''.