FAMIGLIE: 67,5% PESSIMISTE

martedì 26 maggio 2020Le famiglie vedono 'nero' per il proprio futuro e quello del Paese: il dato emerge dal rapporto annuale Confcommercio-Censis su fiducia, consumi e impatto del Covid-19. A causa della crisi sanitaria e del conseguente lockdown, il 42,3% delle famiglie ha visto ridursi l'attivita' lavorativa e il reddito, il 25,8% ha dovuto sospendere del tutto l'attivita', il 23,4% e' finito in Cig; quasi 6 famiglie su 10 nutrono il timore di perdere il posto di lavoro. ''Resta molto ampia la fascia di chi, dopo la riapertura del Paese, vede il futuro con pessimismo: il 52,8% vede ''nero'' per la propria famiglia, ma la percentuale sale al 67,5% con riferimento alle prospettive del Paese'', si legge. L'impatto sulla fiducia delle famiglie e' stato piuttosto pesante: dopo 6 anni, infatti, il saldo tra ottimisti e pessimisti torna a registrare valori negativi di entita' mai raggiunta prima. Gli ottimisti, in aumento dal 2013, si dimezzano scendendo al 22,4%, mentre aumenta la quota di pessimisti che si attesta al 52,8%, piu' del doppio rispetto al 2019. L'ondata di sconforto connessa all'emergenza Covid e alle sue conseguenze economiche sembra aver ridotto l'ampia forbice che ha sempre separato le prospettive della propria famiglia (tendenzialmente improntate ad un maggior ottimismo) da quelle piu' generali dell'Italia. Infatti, la percentuale dei pessimisti rispetto alla situazione del Paese e' pari al al 67,5%.