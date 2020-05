VIE LEGALI CONTRO SAVIANO

lunedì 25 maggio 2020Le affermazioni fatte da Roberto Saviano a 'Che tempo che fa' ''sono di una gravità assoluta''. ''Sono inaccettabili''. Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, in una nota. ''Sostenere che i commercialisti italiani segnalano alla criminalità le aziende in crisi è quanto di più lesivo della onorabilità di 120mila professionisti economici quotidianamente in campo per la legalità, oltre che al fianco di imprese e cittadini di questo Paese. Già nelle prossime ore valuteremo la possibilità di adire le vie legali per difendere il buon nome della nostra professione'', sottolinea il presidente. ''In queste ore - prosegue Miani - siamo letteralmente travolti da migliaia di mail e messaggi di colleghi indignati per le dichiarazioni di Saviano. Una indignazione che sta inondando chat e social. Affermazioni tanto generiche e irresponsabili non sono tollerabili. Se Saviano è a conoscenza di casi specifici siamo certi non esiterà a segnalarli immediatamente alla magistratura''. Per il momento, sottolinea Miani, ''non possiamo non ricordargli che le aziende sequestrate alle mafie sono gestite praticamente in esclusiva dai commercialisti, che per questa scelta di campo sono esposti e spesso indifesi, costretti a lavorare in condizioni di assoluta precarietà. Impossibile non ricordare inoltre che i commercialisti sono anche destinatari della normativa antiriciclaggio che impone loro, tra le altre cose, di segnalare alle autorità di vigilanza le operazioni sospette compiute dai loro clienti''. ''Per quanto detto ci aspettiamo che il dottor Saviano rettifichi le sue affermazioni'', sottolinea Miani.