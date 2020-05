ISS: TAMPONI SOLO A MALATI

lunedì 25 maggio 2020MILANO - ''Io è dall'inizio che vorrei fare più tamponi. Sin dall'inizio abbiamo tenuto in vita un tipo di politica che fosse quella di seguire tutti i contatti delle persone che erano contagiate, quindi all'inizio c'erano i dieci, i venti, i cinquanta infettati e andavamo a cercare tutte le persone con cui avevano avuto contatti. Dopo pochi giorni è arrivato un divieto dall'Istituto Superiore che ci ha detto che i tamponi dovevano essere riservati alle persone che presentavano dei sintomi, che avevano la malattia in corpo, questo per dire che anche qualsiasi tentativo che avremmo potuto fare di isolare inizialmente tutte le persone che avessero un rapporto con il virus non ha potuto proseguire. Anche per i numeri, perché nello spazio di una settimana eravamo arrivati a più di mille infettati ed era impensabile poter seguire tutte le persone''. Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina in diretta su RTL 102.5 durante ''Non Stop News''. ''Ho sempre cercato di poter fare il maggior numero di tamponi possibili perché serviva anche per tranquillizzare la popolazione - ha aggiunto Fontana - Purtroppo quello che si legge sui giornali è la verità: o mancano i reagenti, o i reagenti che si trovano non possono essere utilizzati, o sono prenotati da altri Paesi, la prova sta nel fatto che anche il commissario che ha cercato di aumentare il numero di tamponi si è trovato con le mani legate e ci hanno dato i tamponi ma non i reagenti. Adesso forse si allenterà nel momento in cui anche nel resto del mondo si allenta la pressione del coronavirus''.